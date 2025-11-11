Adolescente confessa que trabalhava para homem vendendo drogas e ambos são detidos, em Brusque
Abordagem aconteceu no bairro Azambuja
Um homem de 37 anos e um adolescente foram detidos por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira, 10, no bairro Azambuja, em Brusque.
A Polícia Militar foi até o local por volta de 23h30. A abordagem foi realizada em um grupo de pessoas que estava em frente a um estabelecimento comercial.
Na abordagem, os policiais encontraram quatro pedras de crack no bolso do adolescente. Ele confessou que trabalhava para o homem de 37 anos, vendendo e entregando
drogas.
No local, também foram abordadas outras pessoas, inclusive um homem que havia feito compras no mercado, e que segundo ele, trocou-as por drogas.
