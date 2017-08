Jovem de 13 anos está desaparecida desde sexta-feira

A adolescente Heloisa de Jesus Bina, de 13 anos, moradora de Brusque, está desaparecida desde a última sexta-feira, 11. Segundo comunicou o pai, Pedro de Jesus Bina, ela já ameaçava fugir de casa há mais tempo. Na noite de quinta-feira, 10, ela chegou a afirmar para Bina que ele não deveria dormir ou ela fugiria de casa, mas ele não deu importância. No entanto, quando acordou na manhã de sexta-feira, de fato ela não estava em casa. A última vez que Heloisa foi vista foi no sábado, 12, no terminal de Brusque pegando um ônibus para o bairro Limeira.

Heloisa mora com o pai há quatro meses, mas quando morava com a mãe, Silvana Fasbinder, já dizia que ter a intenção de fugir. Há duas semanas Heloisa havia saído de casa, mas foi descoberto que estava na residência de uma tia.