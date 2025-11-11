Adolescente de 14 anos é apreendido por estuprar criança de 9, em Guabiruba

Um adolescente de 14 anos foi apreendido na tarde de segunda-feira, 10, por estuprar uma criança de 9 anos em Guabiruba. A ação ocorreu na localidade do Gruenerwinkel, no bairro Aymoré, em Guabiruba.

Ele foi apreendido pela Polícia Civil de Guabiruba, com apoio da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami) de Brusque.

De acordo com a Polícia Civil, foi apurado que o adolescente teria praticado ato sexual contra uma vítima de 9 anos, além de ameaçar outros dois menores, utilizando uma faca para intimidá-los. Diante dos fatos, foi representada judicialmente sua apreensão.

O adolescente foi encaminhado à unidade policial e encontra-se à disposição da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Brusque para as providências cabíveis.

