Adolescente de 15 anos morre em confronto com a PM, em Balneário Camboriú

Um adolescente, de 15 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar em Balneário Camboriú na noite da segunda-feira, 24. Ele tinha 18 boletins de ocorrência e havia assassinado um homem em 2022.

Os crimes que ele cometeu foram homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e porte de arma de fogo. A inteligência da PM tinha informações de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas na localidade conhecida como Brejo e que suspeitos estariam coagindo moradores com armas de fogo.

Desta forma, uma operação foi realizada no local. Quando uma equipe entrou na rua Maria Maurícia Pereira, local de constante fuga de suspeitos, viu o adolescente correndo em direção aos policiais com um revólver calibre .38, com seis munições.

Ele não obedeceu a ordem de abordagem e apontou a arma em direção aos policiais. A equipe atirou e ele morreu no local. O Samu foi acionado.

Homicídio em 2022

O adolescente havia matado um homem em 2022, em São José, na Grande Florianópolis. A PM diz que, na ocasião, ele filmou o assassinato e divulgou o vídeo.

Ainda é dito que ele fazia parte do Primeiro Grupo Catarinense (PGC) e publicava fotos nas redes sociais com armas de fogo.

