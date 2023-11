Adolescente de 17 anos morre após ser esfaqueado no peito em Florianópolis

Um adolescente de 17 anos foi assassinado com uma facada no peito em Florianópolis na noite da terça-feira, 7. Segundo a Polícia Civil, o autor do crime é um homem em situação de rua que foi preso em flagrante.

O crime aconteceu por volta das 19h30, no Largo da Alfândega. O jovem foi atingido no peito e chegou a ser levado ao hospital, porém, não resistiu aos ferimentos.

Acontecimentos

Segundo informações, o jovem havia saído da escola e permaneceu com colegas na região, quando o suspeito iniciou uma discussão com a vítima.

Após o desentendimento, os amigos do jovem deixarão o local. Ao reencontrá-lo, o autor do crime discutiu com ele novamente e o atingiu com uma faca.

Prisão em flagrante

A Polícia Civil encontrou o autor na avenida Hercílio Luz com a faca usada no crime. Ele resistiu à prisão, mas foi detido.

A identidade da vítima não foi informada nem outras informações sobre o crime.

Leia também:



1. Tempo: o que esperar da mudança que irá pôr fim à sequência de dias secos em Brusque

2. Jovem morre após acidente entre motocicleta e carro em Blumenau

3. Jovens são presos com 2 kg de maconha no Centro de Brusque

4. Caminhão que transportava porcos tomba em rodovia do Oeste catarinense

5. GALERIA – veja quem esteve na posse de Marlon Sassi na Acibr

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: