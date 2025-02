Adolescente desaparece após sair com namorado no Brilhante

Maria Gabriella Nunes, de 14 anos, está desaparecida desde a noite desta quarta-feira, 12. Ela foi vista pela última vez no bairro Brilhante, na região da rodovia Antônio Heil, em Itajaí.

De acordo com boletim de ocorrência registrado pela família, Maria Gabriella saiu de casa por volta das 19h para se encontrar com o namorado. No entanto, ela não retornou para casa. Preocupada, a mãe Debora Alexandre ligou para a filha, que não atendeu.

Sem resposta de Maria Gabriella, ela então ligou para o namorado, que atendeu ao telefone e disse que deixou a adolescente em casa por volta das 21h30. Porém, ela não apareceu até a tarde desta quinta-feira, 13. A família reside em Itajaí.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Maria Gabriella pode entrar em contato com a mãe da adolescente pelo número (47) 9 8840-7073.

