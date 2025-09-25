Adolescente é alvo de ofensas racistas em jogo de vôlei na Arena Brusque

Uma adolescente de 13 anos foi alvo de ofensas racistas durante uma partida de vôlei na Arena Brusque. O crime teria sido cometido por outro adolescente, também de 13 anos, que estava na arquibancada. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, 24.

A Fundação Municipal de Esportes (FME) de Brusque divulgou uma nota, repudiando o episódio. A partida de vôlei era válida pelos Jogos Escolares.

Um familiar da vítima afirma que as ofensas racistas ocorreram de forma reiterada.

“Uma aluna foi vítima de palavras racistas proferidas por um indivíduo presente na arquibancada. Este tipo de comportamento é inadmissível e vai contra todos os princípios que norteiam o esporte e a convivência em sociedade”, escreveu a fundação.

A FME diz que o responsável pelas ofensas racistas foi identificado e que as medidas cabíveis serão tomadas.

Os nomes dos envolvidos não serão divulgados pela reportagem, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Por precaução, a reportagem ocultou também os nomes das escolas que constam na nota da FME, com objetivo de evitar qualquer forma de identificação dos adolescentes envolvidos.

A vedação da identificação de crianças e adolescentes envolvidos em atos infracionais consta no artigo 143 do ECA: “Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome”.

Nota da FME completa

A Fundação Municipal de Esportes de Brusque manifesta seu profundo repúdio ao ato de racismo ocorrido na tarde de hoje, na Arena Brusque, durante a partida de Vôlei Infantil Feminino entre as escolas (nomes ocultados pela reportagem), válida pelos Jogos Escolares.

Lamentavelmente, uma aluna da escola (nome ocultado pela reportagem) foi vítima de palavras racistas proferidas por um indivíduo presente na arquibancada. Este tipo de comportamento é inadmissível e vai contra todos os princípios que norteiam o esporte e a convivência em sociedade.

Informamos que o responsável já foi devidamente identificado e as medidas cabíveis serão tomadas, para que situações como essa não se repitam.

Expressamos ainda nossos sinceros sentimentos e solidariedade à aluna e à comunidade escolar envolvida, reafirmando que o esporte deve ser um espaço de respeito, inclusão e aprendizado.

Reforçamos nosso compromisso em promover o respeito, a inclusão e o espírito esportivo, garantindo que os Jogos sejam sempre um espaço saudável e educativo para todos.

Fundação Municipal de Esportes de Brusque

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

