Adolescente é apreendido por tráfico e motorista é preso por embriaguez em Brusque
Ocorrências foram atendidas pela Polícia Militar
A Polícia Militar de Brusque registrou duas ocorrências distintas entre a noite desta sexta-feira, 8, e a madrugada deste sábado, 9.
Os casos envolveram um adolescente reincidente no tráfico de drogas e um motorista flagrado dirigindo sob efeito de álcool.
Por volta das 21h15 de sexta-feira, no bairro Azambuja, uma guarnição realizava rondas preventivas quando avistou um jovem de 17 anos em atitude suspeita.
Ao perceber a aproximação dos policiais, ele jogou no chão um invólucro contendo oito pedras de crack. O adolescente já havia sido apreendido horas antes, durante a madrugada, pelo mesmo crime, e foi novamente encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.
Já às 0h30 deste sábado, no bairro São Luiz, policiais atenderam uma colisão contra o muro de um estabelecimento comercial.
O condutor, de 36 anos, apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do etilômetro. Ele recebeu autuações pelas infrações, teve o carro removido ao pátio e foi levado à Delegacia para as providências legais.