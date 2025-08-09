Adolescente é apreendido por tráfico e motorista é preso por embriaguez em Brusque

A Polícia Militar de Brusque registrou duas ocorrências distintas entre a noite desta sexta-feira, 8, e a madrugada deste sábado, 9.

Os casos envolveram um adolescente reincidente no tráfico de drogas e um motorista flagrado dirigindo sob efeito de álcool.

Por volta das 21h15 de sexta-feira, no bairro Azambuja, uma guarnição realizava rondas preventivas quando avistou um jovem de 17 anos em atitude suspeita.

Ao perceber a aproximação dos policiais, ele jogou no chão um invólucro contendo oito pedras de crack. O adolescente já havia sido apreendido horas antes, durante a madrugada, pelo mesmo crime, e foi novamente encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

Já às 0h30 deste sábado, no bairro São Luiz, policiais atenderam uma colisão contra o muro de um estabelecimento comercial.

O condutor, de 36 anos, apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do etilômetro. Ele recebeu autuações pelas infrações, teve o carro removido ao pátio e foi levado à Delegacia para as providências legais.