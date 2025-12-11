Adolescente é atingida por coice de cavalo durante treino de hipismo em Brusque
Ela foi atendida pelos bombeiros com dores no corpo
Uma adolescente de 12 anos foi atingida por um coice de um cavalo enquanto treinava hipismo no bairro Bateas, em Brusque, na manhã desta quinta-feira, 11. Ela foi levada ao hospital com dores pelo corpo.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a jovem foi atingida no joelho direito e, com o impacto, caiu do cavalo em que estava montada. Quando os bombeiros chegaram, ela estava deitada no chão.
Ela relatava dores na perna direita e no ombro direito, mas não apresentava lesões visíveis. A adolescente foi imobilizada e levada ao hospital acompanhada pela instrutora na viatura. Os responsáveis seguiram de carro até o hospital.
