Adolescente é atropelada na faixa de pedestres enquanto ia para escola no Jardim Maluche, em Brusque

Uma adolescente de 15 anos foi atropelada por um carro na manhã desta quarta-feira, 6, na avenida Dom Joaquim, no bairro Jardim Maluche, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 7h20, enquanto ela atravessava a faixa de pedestres em frente à escola.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a vítima apresentava escoriações na perna esquerda. Ela estava consciente, orientada e recusou o encaminhamento ao hospital após ser avaliada no local. A adolescente permaneceu sob os cuidados do diretor da escola, que assinou como testemunha.

O carro, Fiat Toro, estava parado, mas acabou arrancando sem perceber que ela ainda estava cruzando a via. O motorista do veículo, permaneceu no local e não sofreu ferimentos.

