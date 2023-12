Adolescente é atropelada por caminhão no São Luiz, em Brusque

Uma adolescente de 16 anos foi atropelada por um caminhão no início da tarde desta quarta-feira, 6, em Brusque. O caso foi registrado na rua Anita Garibaldi, na entrada com a rua Felipe Schmidt, no bairro São Luiz, por volta das 13h30.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima, uma menina, atravessava a faixa quando foi atropelada. Ainda de acordo com as testemunhas, a adolescente ia para escola quando sofreu o acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Segundo informações preliminares, a menina teve um ferimento na perna.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e o estado de saúde da adolescente.

Matéria em atualização

