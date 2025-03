Adolescente é atropelada por motocicleta em frente à escola no bairro Bateas

Uma adolescente de 13 anos foi atropelada por uma motocicleta em frente uma escola no bairro Bateas, em Brusque, nesta segunda-feira, 17. O acidente ocorreu por volta de 12h55 próximo da escola Theodoro Becker. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista não foi encontrado no local.

Ao chegarem no local, os socorristas encontraram a menina sentada em uma cadeira na entrada do colégio. Ela estava consciente e orientada e relatou aos agentes que bateu o ombro no chão. Além de forte dor no membro, ela apresentava escoriações no joelho.

Depois do atendimento inicial, os bombeiros levaram a vítima para o Hospital Azambuja. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista deixou o local.

Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas.

