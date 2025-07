Adolescente é autor de ataque a escola no RS

Um adolescente de 16 anos é apontado como autor do ataque a uma escola em Estação, no Rio Grande do Sul. O crime aconteceu nesta terça-feira, 8. Uma criança morreu e duas ficaram feridas.

A informação é da Brigada Militar. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o prefeito de Estação, Geverson Zimmerman (PSDB), disse que o autor atentou contra a vida das crianças com uma faca.

O prefeito relata que o adolescente pediu para entrar na escola para entregar um currículo. O crime aconteceu na escola Maria Nascimento Giacomazzi.

Estação é um município no norte do Rio Grande do Sul. Fica a 345 quilômetros da capital Porto Alegre e a 137 quilômetros de Chapecó, no Oeste catarinense.

Em nota, a Brigada Militar disse que deslocou imediatamente as equipes ao local, ao receber informações sobre o atentado. Até o fechamento da matéria, a ocorrência estava em andamento.

Delegado-geral de SC lamenta

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, lamentou o atentado em solo gaúcho. Nas redes sociais, ele escreveu que se trata de uma tragédia para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, e defendeu medidas em prol da segurança.

“Colocar recursos em ciberinteligência, protocolo contra agressores, análise de perfil, ações socioeducativas, como o Proteja uma Criança e Conhecer para Proteger, são investimentos”, defendeu o delegado-geral.

Confira nota da Brigada Militar

A Brigada Militar manifesta profundo pesar pelo trágico episódio ocorrido na manhã desta terça, 8 de julho, em uma escola no município de Estação, no norte do estado, onde um adolescente de 16 anos atentou contra a vida de estudantes, resultando no óbito de uma criança e ferimentos em outras duas.

A Brigada Militar deslocou equipes imediatamente ao local, seguindo os protocolos de resposta a ocorrências críticas. A ocorrência ainda está em andamento.

A Brigada Militar permanece à disposição da comunidade escolar e das famílias atingidas, oferecendo suporte institucional e se somando aos esforços das demais forças de segurança e órgãos públicos no enfrentamento e prevenção da violência.

