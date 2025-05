Adolescente é detido no Limeira após furtar celular no meio da rua no Centro de Brusque

Um adolescente foi detido após furtar um celular no Centro de Brusque no fim da tarde desta quarta-feira, 14.

O caso aconteceu por volta de 18h. A dona do celular, de 30 anos, estava utilizando o celular quando o adolescente, que estava de bicicleta, tomou o aparelho da sua mão.

A vítima conseguiu monitorar a localização do aparelho e o autor do furto foi encontrado no bairro Limeira, juntamente com o celular.

Por ser menor de idade, a mãe do adolescente foi informada do caso e acompanhou o filho durante os procedimentos na delegacia.