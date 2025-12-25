Adolescente é encontrado morto após sair de motocicleta durante confraternização de Natal em SC

Um adolescente de 13 anos morreu na noite de Natal em Orleans, em uma ocorrência registrada como morte acidental.

A vítima foi identificada como Claudio Junior Rosa Alves, morador do município.

A Polícia Militar foi acionada pela Central de Emergência para atender a situação no Hospital de Orleans, onde o jovem já havia dado entrada sem sinais vitais.

Conforme as informações levantadas, o adolescente participava da ceia de Natal na casa de uma prima, na localidade de Pindotiba, no interior da cidade.

Durante a confraternização, ele saiu à noite para ir até a casa de outros familiares buscar um jogo de dominó. Para o trajeto, utilizou uma motocicleta Honda Biz. Como demorou a retornar, parentes passaram a procurá-lo pela região.

O adolescente foi localizado inconsciente, caído em um barranco. A motocicleta estava a alguns metros do local. Uma pessoa que auxiliou no atendimento informou que o jovem foi colocado em um carro particular e levado ao hospital, mas não resistiu.

Um tio relatou à polícia que se tratou de uma fatalidade no momento em que o sobrinho utilizou a motocicleta. Durante a verificação, a guarnição não constatou lesões aparentes, sendo observado apenas um leve inchaço na região do pescoço.

Claudio Junior morava com os avós no bairro São Gerônimo, em Orleans. Com informações apuradas pelo EA Notícias.

