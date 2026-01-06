Adolescente é encontrado morto em São José após sair para nadar em rio com amigos
Ele tinha 12 anos
Ele tinha 12 anos
Um adolescente de 12 anos foi encontrado morto em São José na tarde desta terça-feira, 6, após sair para nadar em um rio com amigos. O corpo foi localizado no rio Imaruí.
Segundo informações repassadas à Central de Operações do Corpo de Bombeiros Militar (Cobom), o primeiro acionamento ocorreu apenas no final da manhã desta terça-feira.
Para o atendimento da ocorrência, os bombeiros realizaram buscas terrestres e aéreas, com o uso de drone, além do apoio do binômio formado pelo cabo Jean e a cadela Ilha.
Durante as buscas, a cadela foi conduzida até as margens do rio e apresentou mudança de comportamento em um ponto específico, indicando a possível localização do corpo.
A partir dessa indicação, equipes de mergulho do Grupamento de Busca e Salvamento realizaram a operação subaquática no local sinalizado e, cerca de três minutos após o início do mergulho, localizaram o corpo do adolescente.
Após a retirada da vítima da água, o corpo permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar para os procedimentos legais cabíveis.
Leia também:
1. Conheça os elencos e saiba como foi a preparação de Brusque e Carlos Renaux para o Catarinense 2026
2. Homem que perturbou fiéis na matriz de Brusque é localizado e será internado
3. Acesso ao comércio da Primeiro de Maio segue permitido após bloqueio da avenida; entenda situação
4. Calor retorna a Brusque nesta semana com risco de trovoadas
5. Saiba onde assistir à Chapecoense x Brusque pelo Catarinense ao vivo hoje
Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora: