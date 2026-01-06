Adolescente é encontrado morto em São José após sair para nadar em rio com amigos

Um adolescente de 12 anos foi encontrado morto em São José na tarde desta terça-feira, 6, após sair para nadar em um rio com amigos. O corpo foi localizado no rio Imaruí.

Segundo informações repassadas à Central de Operações do Corpo de Bombeiros Militar (Cobom), o primeiro acionamento ocorreu apenas no final da manhã desta terça-feira.

Para o atendimento da ocorrência, os bombeiros realizaram buscas terrestres e aéreas, com o uso de drone, além do apoio do binômio formado pelo cabo Jean e a cadela Ilha.

Durante as buscas, a cadela foi conduzida até as margens do rio e apresentou mudança de comportamento em um ponto específico, indicando a possível localização do corpo.

A partir dessa indicação, equipes de mergulho do Grupamento de Busca e Salvamento realizaram a operação subaquática no local sinalizado e, cerca de três minutos após o início do mergulho, localizaram o corpo do adolescente.

Após a retirada da vítima da água, o corpo permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar para os procedimentos legais cabíveis.

