Adolescente é esfaqueado no pescoço por outro na saída de escola em Camboriú

Um adolescente de 12 anos foi esfaqueado no pescoço por outro, de 13, na saída da escola EBM Rogério Leonardo Kuhnen, em Camboriú, na manhã desta quarta-feira, 8. A vítima também sofreu ferimentos na cabeça. O caso ocorreu por volta das 11h50.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o adolescente ferido estava sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú.

O autor das facadas foi encontrado ainda no local, juntamente com os pais e o Conselho Tutelar. A polícia apreendeu duas facas utilizadas nas agressões.

Segundo informações do agressor, a motivação seria uma desavença provocada por discriminação a pessoas de outros estados. O autor é natural de Balneário Camboriú. O adolescente foi apreendido.

A escola emitiu uma nota após o ocorrido, informando que todas as medidas de segurança foram adotadas imediatamente após a agressão. “As famílias dos envolvidos estão recebendo todo o suporte necessário, e a unidade segue comprometida com o cuidado, a escuta e o acolhimento de todos os estudantes”, informou a direção.

Leia a nota completa:

“A direção da EBM Rogério Leonardo Kuhnen, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação de Camboriú, informa que na manhã de hoje ocorreu um fato isolado envolvendo dois estudantes no horário de saída dos alunos, fora das dependências da unidade escolar.

Por se tratar de menores de idade, todos os dados e informações sobre os envolvidos estão sob sigilo, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Todas as medidas cabíveis foram imediatamente adotadas, seguindo rigorosamente o Protocolo Municipal de Proteção a Crianças e Adolescentes em Situação de Violência, com o acompanhamento da equipe gestora, do Conselho Tutelar e da Rede de Proteção.

Reforçamos que a situação foi prontamente contida e que a escola permanece em pleno funcionamento, com as aulas do período da tarde e da noite mantidas normalmente.

As famílias dos envolvidos estão recebendo todo o suporte necessário, e a unidade segue comprometida com o cuidado, a escuta e o acolhimento de todos os estudantes.

Aproveitamos para reafirmar que o ambiente escolar permanece seguro, e que a equipe segue empenhada em garantir o bem-estar e a integridade de todos que fazem parte desta comunidade educativa.

A comunidade é orientada a não compartilhar notícias, imagens ou comentários sobre o ocorrido, especialmente em redes sociais, uma vez que a divulgação indevida de informações falsas ou identificáveis pode gerar responsabilização civil e criminal”

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (06 a 08/10)

2. Homem é preso em Balneário Camboriú suspeito de matar outro após briga em ponto de tráfico de drogas

3. Primavera transforma quintal em atração a céu aberto em Guabiruba

4. Empresas de Nova Trento, pertencentes à mesma família, são citadas em investigação por contratos sem licitação em Porto Belo

5. Gaeco cumpre mandados em Brusque em operação que investiga crimes sexuais infantis; entenda



Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

