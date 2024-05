Adolescente é levado ao hospital após colisão entre bicicleta e moto no Jardim Maluche

Um adolescente de 12 anos ficou ferido após colidir a bicicleta que conduzia com uma motocicleta na rua Bartolomeu Pruner, no Jardim Maluche, no início da noite desta terça-feira, 30. Os bombeiros foram acionados por volta de 18h.

Ele apresentava escoriações na cabeça e suspeita de fratura no ombro e clavícula. Após procedimentos, o adolescente foi conduzido, acompanhado por sua mãe, ao Hospital Azambuja.

O condutor da moto, de 20 anos, não se feriu e permaneceu no local após a colisão.

