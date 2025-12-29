Adolescente é morto com faca cravada nas costas em Camboriú
Crime ocorreu na noite de domingo, 28; autor fugiu e não foi localizado
Um adolescente de 17 anos foi morto na noite de domingo, 28, no Centro de Camboriú. A vítima, identificada como Cristhian Kauan da Rosa, foi atingida por um golpe de faca pelas costas e morreu no local.
A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, na esquina das ruas José Francisco Bernardes e Espírito Santo.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou equipes dos bombeiros militares prestando os primeiros atendimentos. O Samu também foi chamado, mas o óbito foi confirmado ainda no local.
Segundo a Polícia Militar, o adolescente apresentava uma faca cravada no lado direito das costas. Uma testemunha relatou aos policiais que ouviu uma discussão entre dois homens momentos antes do crime.
Durante a verificação da área, os policiais encontraram pertences pessoais da vítima, como celular, carregador e dinheiro. Com base nas informações coletadas, foram levantadas características das roupas e do veículo possivelmente utilizados pelo autor.
As polícias Civil e Científica foram acionadas para os procedimentos de investigação e perícia. Após os trabalhos no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Rondas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.
