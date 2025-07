Adolescente é reanimado após grave acidente no bairro Santa Rita em Brusque

Um adolescente de 14 anos precisou ser reanimado após um grave acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta na noite deste domingo, 20, na rua João Becker, entre os bairros São Luiz e Santa Rita, em Brusque. Além de uma parada cardiorrespiratória, a vítima sofreu traumatismo craniano e teve a mandíbula deslocada.

Conforme o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 17h, ao chegarem no local, as equipes encontraram o condutor da bicicleta em parada cardiorrespiratória. Um bombeiro comunitário que passava pela região já havia iniciado compressões torácicas. O jovem apresentava traumatismo cranioencefálico grave, com intenso sangramento pelas vias aéreas, edema facial, mandíbula deslocada e ausência de dentes.

Os bombeiros assumiram o atendimento e iniciaram ventilação com reanimador manual e oxigênio, mantendo as compressões torácicas. O desfibrilador automático também foi utilizado, mas não foi preciso choque elétrico. Logo em seguida, a equipe da unidade avançada do Samu chegou ao local e o médico assumiu o atendimento, dando continuidade às manobras de reanimação. Posteriormente, o adolescente foi reanimado e conduzido com vida ao Hospital Azambuja.

O condutor da motocicleta Honda CG 150, de cor preta e placas de Piraquara (PR), um jovem de 20 anos, também recebeu atendimento no local. Ele estava consciente e andando pela cena. O homem já havia retirado o capacete. Ele apresentava escoriações no queixo e na perna esquerda, além de relatar dor de cabeça. Com sinais vitais estáveis, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Azambuja acompanhado pela mãe.

A colisão também envolveu um terceiro veículo: um VW Gol preto, com placas Mercosul, que foi atingido pela motocicleta após o impacto inicial. A condutora, uma mulher de 26 anos, não se feriu e permaneceu no local para prestar esclarecimentos à Polícia Militar, que assumiu os cuidados com os veículos e o registro da ocorrência.

O caso mobilizou o Corpo de Bombeiros, Samu e a Polícia Militar.

*Texto atualizado às 11h20 do dia 21/07/2025

