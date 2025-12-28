Adolescente é suspeito de bater na companheira e diz à PM que também foi agredido por ela, em Brusque

Um adolescente é suspeito de agredir a companheira de 19 anos no bairro Volta Grande, em Brusque, na tarde deste sábado, 27. Aos policiais, porém, ele disse que também foi agredido por ela. O crime ocorreu dentro de uma residência.

As agressões teriam resultado em lesões leves na vítima. A Polícia Militar encaminhou os dois à delegacia. A idade do adolescente não foi divulgada.

