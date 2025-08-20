Adolescente foge da PM e quase atropela pedestres durante perseguição em Timbó
Policiais chegaram a disparar balas de borracha contra o carro
Policiais chegaram a disparar balas de borracha contra o carro
Na noite desta terça-feira, 19, a Polícia Militar realizou uma perseguição a um adolescente em Timbó. Ao ver os policiais, o jovem acelerou seu carro e percorreu as ruas fazendo manobras perigosas. Ele tinha drogas no interior do veículo.
Conforme a PM, o fato ocorreu por volta das 21h30, quando os agentes realizavam a patrulha no bairro das Nações. O jovem estava ao volante de um carro VW/Gol quando notou a aproximação da viatura e iniciou a fuga, desobedecendo às ordens de parada.
Durante a perseguição, que durou cerca de 20 minutos, ele realizou manobras perigosas, trafegou pela contramão, invadiu canteiros, quase atropelou pedestres e chegou a jogar o veículo contra a viatura policial, ameaçando a vida dos agentes.
Para conter a fuga, os policiais fizeram disparos com balas de borracha. O veículo só foi interceptado na rua Benjamin Constant. Mesmo parado, o condutor resistiu à abordagem e precisou ser retirado pelos policiais.
O adolescente não possuía Carteira Nacional de Habilitação e admitiu ter feito uso recente de drogas. Ele apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, como olhos vermelhos e odor característico de maconha. No interior do carro, os policiais encontraram pequenas porções da substância.
No veículo também estava uma passageira, menor de idade, que afirmou ter pedido ao condutor para encerrar a fuga e disse desconhecer a presença da droga.
As infrações de trânsito foram registradas e o automóvel recolhido ao pátio conveniado. Os dois adolescentes foram encaminhados à delegacia.
Leia também:
1. Feijoada Bergamasca acontece nesta semana com show de Gusttavo Lima: “vai entrar para a história”
2. Brusque registra alta nos homicídios em 2025 e ano se torna um dos mais violentos desde 2008
3. Personal trainer morre após grave acidente entre três veículos na BR-101, em Palhoça
4. Prefeitura de Brusque envia projeto à Câmara e aguarda aval de financiamento de R$ 100 milhões para revitalizar ruas
5. VÍDEO – Bombeiros socorrem bebê recém-nascido engasgado em São João Batista
Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50: