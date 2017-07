Adolescente foragido é apreendido no Azambuja, em Brusque

Um adolescente de 14 anos foi apreendido por volta das 2h da madrugada deste domingo, 9, na rua Azambuja, bairro de mesmo nome.

Os policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) faziam rondas pelo local quando viram um veículo Idea saindo de um local conhecido pelo comércio de drogas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram dentro do carro diversos celulares, uma quando em dinheiro, bebidas, entre outros objetos, provavelmente adquiridos com o lucro do ponto de drogas.

Porém, como nada foi comprovado e nenhuma droga foi encontrada no carro, um dos ocupantes foi liberado.

Entretanto, um adolescente de 14 anos que estava no carro foi apreendido por constar em seu nome um mandado de busca e apreensão ativo pelo crime de roubo, da comarca de Gaspar.