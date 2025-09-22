Adolescente força aborto e transporta feto em caixa de sapatos com auxílio da mãe, em Jaraguá do Sul

A Polícia Militar localizou uma adolescente de 14 anos, com auxílio de sua mãe, de 34, transportando um feto em uma caixa de sapatos em Jaraguá do Sul, no Norte de SC, neste domingo, 21.

O caso aconteceu na rua Martim Kochella, no bairro Ilha da Figueira.

A PM recebeu denúncias de que a adolescente teria cometido aborto e que não sabia o que iria ser feito com o feto.

Enquanto os policiais iam ao local, outras denúncias informaram que as mulheres teriam se deslocado com o feto em um carro.

Os agentes conseguiram localizar o veículo, com a adolescente e a mãe dentro. Elas conduziam o feto de aproximadamente 16 a 18 semanas em uma caixa de sapatos.

Na entrevista, foi relatado que o aborto teria ocorrido no dia anterior e a mãe havia ajudado nos procedimentos e entregado o feto ao genro, adolescente de 16 anos, que teria tentado enterrar, mas foi impedido pela sua mãe.

Diante dos fatos, foram tomadas as medidas e acionada as polícias Civil e Científica.

