Adolescente morre afogado em Gaspar após entrar em ribeirão com os irmãos

Um adolescente haitiano de 15 anos morreu afogado na tarde deste domingo, 2, em um ribeirão na rua Prefeito Leopoldo Schramm, no bairro Gaspar Grande, em Gaspar. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o jovem estava no local com os irmãos, uma menina de 16 anos e um menino de 14 anos, quando ambos os garotos começaram a se afogar.

Algumas pessoas que passavam pelo local conseguiram resgatar o adolescente de 14 anos, mas o irmão mais velho submergiu e não foi mais visto. Os bombeiros foram acionados por volta de 15h30 e iniciaram as buscas na água.

Um mergulhador de Blumenau foi deslocado para auxiliar na operação e, após cerca de 10 minutos de buscas, localizou o corpo da vítima a uma profundidade de aproximadamente três metros.

A Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Científica foram acionadas para os procedimentos legais. Além disso, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar e da PM foi até a residência da mãe da vítima para informá-la sobre a tragédia e prestar apoio emocional.

A identidade da vítima não foi divulgada.

