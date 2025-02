Adolescente que desapareceu após sair com o namorado no Brilhante é encontrada morta em rio de Navegantes

Maria Gabriella Nunes, de 14 anos, que estava desaparecida após sair com o namorado, foi encontrada morta boiando no rio Itajaí-Açu, em Navegantes, na manhã desta sexta-feira, 14. Ela apresentava marcas de agressão e diversas perfurações no corpo.

Ela havia sido vista pela última vez na quarta-feira, 12, no bairro Brilhante, na região da rodovia Antônio Heil, em Itajaí. A escola Martinho Gervási, de Itajaí, divulgou uma nota de pesar nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após moradores encontrarem uma menina com os traços de Maria. O resgate aconteceu por volta das 7h30.

De acordo com a Polícia Militar, as perfurações foram feitas por uma faca. A Polícia Científica também foi acionada e prestou apoio à ocorrência.

