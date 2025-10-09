Adolescente que esfaqueou outro no pescoço na saída de escola em Camboriú é apreendido

O adolescente de 13 anos que esfaqueou outro, de 12, na saída da escola EBM Rogério Leonardo Kuhnen, em Camboriú, foi apreendido cautelarmente pela Polícia Civil. O caso foi encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) para os procedimentos cabíveis. As novas informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 9.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico emergencial. Em princípio, sofreu lesões superficiais e não corre risco de morte. Os envolvidos foram ouvidos pela Polícia Civil. Um menino de 11 anos também participou da ocorrência e foi liberado à mãe, que deverá responder perante o Conselho Tutelar.

Relembre o caso

Na manhã de terça-feira, 8, por volta das 11h50, um adolescente de 12 anos foi atacado com facadas por um colega de 13 anos na saída da escola EBM Rogério Leonardo Kuhnen.

A agressão também envolveu outro menino de 11 anos. Segundo depoimentos, a motivação teria relação com uma desavença provocada por discriminação a pessoas de outros estados.

O agressor foi detido na ocasião, e a vítima foi encaminhada ao Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú.

A escola emitiu uma nota após o ocorrido, informando que todas as medidas de segurança foram adotadas imediatamente após a agressão. “As famílias dos envolvidos estão recebendo todo o suporte necessário, e a unidade segue comprometida com o cuidado, a escuta e o acolhimento de todos os estudantes”, informou a direção.

