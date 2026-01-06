Adolescente que foi encontrado decapitado no Oeste catarinense é identificado

Foi identificado como João Pedro Portela, de 15 anos, o adolescente encontrado decapitado em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina. Ele estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro, após sair de casa para assistir aos fogos de Ano Novo e não retornar.

O corpo do jovem foi localizado em uma área de mata na tarde de sexta-feira, 2. Na manhã de sábado, 3, durante a continuidade das investigações, as equipes encontraram a cabeça da vítima, que estava enterrada a cerca de 100 metros do local onde o corpo havia sido achado.

Quatro pessoas suspeitas de envolvimento no crime foram presas em flagrante e devem responder pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Durante a apuração, testemunhas relataram que, após o crime, os investigados teriam registrado imagens exibindo o corpo da vítima. A Polícia Civil trabalha agora para localizar esse material, que pode reforçar o conjunto de provas.

De acordo com a investigação, duas possíveis motivações estão sendo analisadas: dívidas relacionadas ao tráfico de drogas e um desentendimento anterior entre a vítima e um dos suspeitos. As investigações seguem em andamento para apurar se há outros envolvidos.

