Adolescente que sofreu fratura após acidente entre carro e moto em Brusque atualiza estado de saúde

A adolescente de 17 anos, que ficou ferida após um acidente entre um carro e uma motocicleta no bairro Santa Terezinha, em Brusque, na tarde da sexta-feira, 26, atualizou o estado de saúde ao jornal O Município. Ela nega ter sofrido traumatismo craniano, conforme divulgado inicialmente pelo Corpo de Bombeiros, e afirma que fraturou o pulso esquerdo.

A jovem, que preferiu não se identificar, conta que realizou todos os exames para identificar o trauma e precisou levar três pontos embaixo do olho. Ela era a garupa da motocicleta, que era conduzida pelo namorado, de 27 anos.

Segundo ela, o homem fraturou quatro costelas e sofreu um corte profundo na perna direita. Ele terá que passar por duas cirurgias.

O acidente aconteceu na rua Dorval Luz, por volta das 18h15. A adolescente foi imobilizada em uma maca e levada ao Hospital Azambuja, junto com o namorado.

O motorista do carro, um homem de 37 anos, não se feriu e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. A motocicleta envolvida é uma Honda CG preta e o carro, um Peugeot prata.

