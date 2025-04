Adolescente sofre corte na cabeça após queda de bicicleta em Brusque

Um adolescente de 14 anos ficou ferido após sofrer uma queda de bicicleta na rua Gerhard Nelson Appel, entre os bairros Azambuja e Primeiro de Maio, em Brusque, no fim da tarde desta segunda-feira, 14. Ele foi atendido por volta de 18h30.

No local, o Corpo de Bombeiros encontrou o adolescente, consciente, porém desorientado, deitado em posição lateral sobre o solo, na rampa de acesso de uma residência. A vítima apresentava sangramento visível e ferimento extenso na região frontal do crânio, com possível fratura que se estendia às regiões parietal e temporal. O quadro foi classificado como traumatismo cranioencefálico (TCE) grave.

Segundo os socorristas, o adolescente apresentava queda do nível de consciência, com resposta desorientada, agitação, queixas de dores intensas na cabeça e no pescoço, sinais vitais instáveis e saturação de oxigênio em 80%. Conforme relato do pai, o jovem não possui histórico de saúde relevante nem de reações alérgicas.

A equipe realizou os procedimentos de atendimento no local, incluindo abordagem e avaliação dos ferimentos, curativo na região do crânio, estabilização cervical, protocolo de imobilização em maca rígida e oferta de oxigênio. Em seguida, o adolescente foi encaminhado ao Hospital Azambuja, onde recebeu os cuidados da equipe médica de plantão.

