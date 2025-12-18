Adolescente suspeito de praticar roubo em cidade do Paraná é apreendido em Brusque
Ele tem 17 anos
Um adolescente de 17 anos, suspeito de praticar um roubo em Cantagalo (PR), foi apreendido em Brusque na tarde desta quinta-feira, 18. Ele teria vindo para o município na quarta-feira, 17.
A ação foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI). O crime aconteceu no início de dezembro.
Diante da gravidade do caso, o Poder Judiciário do Paraná expediu um mandado de apreensão do adolescente e determinou sua consequente internação em um dos Centros de Socioeducação (Cense) de Laranjeiras do Sul.
Após investigações, o adolescente foi apreendido no bairro Steffen e encaminhado à delegacia, onde aguardará a equipe responsável pelo transporte até o local de internação, permanecendo à disposição do Poder Judiciário do Paraná.
