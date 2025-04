Adolescente tem suspeita de fratura após acidente com carro no São Luiz, em Brusque

Um adolescente de 16 anos foi atendido com suspeita de fratura na clavícula após um acidente com um carro no bairro São Luiz, em Brusque, na tarde da quarta-feira, 9. O caso aconteceu por volta das 13h, na rua Guilherme Wegner.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, verificou que a condutora do Fiesta envolvido não sofreu ferimentos. Ela ficou na via até a chegada da Polícia Militar.

Já o adolescente estava sentado na calçada. Além da suspeita de fratura, ele também apresentava escoriações nos braços e pernas.

Após o primeiro atendimento, ele foi levado junto com a mãe ao pronto-socorro do Hospital Azambuja.

