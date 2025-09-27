Adolescente tem traumatismo craniano após acidente entre carro e moto no Santa Terezinha, em Brusque

Uma adolescente de 17 anos sofreu traumatismo craniano após um acidente entre uma moto e um carro no bairro Santa Terezinha, em Brusque, na tarde da sexta-feira, 26. Ela era garupa da moto e, com a queda, o capacete saiu de sua cabeça.

O acidente aconteceu na rua Dorval Luz, por volta das 18h15. A jovem também fraturou o punho esquerdo e teve diversas escoriações pelo corpo. Ela foi imobilizada em uma maca e levada ao Hospital Azambuja.

O condutor da motocicleta, um homem de 27 anos, apresentava suspeita de fratura e um corte na perna direita.

Já o motorista do carro, um homem de 37 anos, não se feriu e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. A motocicleta é uma Honda CG preta e o carro, um Peugeot prata.