Adolescentes atropelados em Guabiruba sofreram traumatismo craniano grave

Os adolescentes de 14 anos atropelados por uma Fiat Strada em Guabiruba, na tarde desta terça-feira, 6, sofreram traumatismo craniano grave. As novas informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros.

A idade das vítimas foi confirmada pelos bombeiros, já que informações preliminares da corporação indicavam que se tratava de duas crianças.

Um dos adolescentes estava consciente, porém desorientado. Ele apresentava ferimentos graves no crânio, além de lesões na perna direita e no tórax. O jovem recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e do Samu e foi encaminhado ao Hospital Azambuja.

O outro adolescente também apresentava ferimentos graves no crânio, além de lesões nas pernas. Ele recebeu atendimento inicial do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio, em Blumenau, pelo helicóptero Arcanjo.

A Strada era conduzida por um idoso de 73 anos. Além dele, havia uma passageira de 75 anos, que apresentava sintomas de hipotensão. Nenhum dos dois se feriu.

