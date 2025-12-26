Adolescentes são apreendidos após fuga da PM com caminhonete furtada em Balneário Camboriú
Queda de veículo em vala encerrou perseguição policial
Dois adolescentes, de 17 e 15 anos, foram apreendidos nesta quinta-feira, 25, após fugirem de policiais com uma caminhonete furtada. Durante a perseguição no bairro Estaleiro, em Balneário Camboriú, o veículo caiu em uma vala e eles foram apreendidos.
Um dos adolescentes tentou fugir em uma área de mata após o acidente, mas foi encontrado. Já o outro se rendeu no local. Eles alegaram que receberiam uma quantia em dinheiro para transportar a caminhonete ao bairro. O veículo foi furtado no mesmo dia e estava com placas adulteradas.
Quando os PMs avistaram a caminhonete, o veículo estava com as luzes apagadas em uma rua. Os adolescentes faziam contato com um motociclista, que conseguiu fugir após o início da perseguição.
O veículo foi retirado da vala com uso de guincho e encaminhado à delegacia, assim como os adolescentes.
