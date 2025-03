Adolescentes venezuelanos são suspeitos de furtos em Nova Trento

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Nova Trento e em parceria com a Polícia Militar, identificou três adolescentes venezuelanos que furtaram dois estabelecimentos comerciais em Nova Trento nos dias 27 de fevereiro e 4 de março.

Os adolescentes tem 15, 16 e 17 anos. Conforme a Polícia Civil, os fatos chegaram por meio dos boletins de ocorrência.

Os agentes realizaram diversas diligências no intuito de identificar os autores e, mediante troca de informações entre as forças de segurança do município, houve êxito, tanto na qualificação dos suspeitos como também na recuperação de alguns objetos que foram subtraídos, como uma arma de fogo de brinquedo (simulacro) e um aparelho celular, que serão restituídos às vítimas.

