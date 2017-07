ADR Brusque investe em melhorias nas escolas Yvonne Olinger Appel e Padre João Stolte

A Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Brusque está destinando recursos para melhorias em duas escolas da região. Na terça-feira, 4, a ADR entregou a ordem de serviço para manutenção da cobertura da Escola de Ensino Yvonne Olinger Appel, localizada no bairro Cedrinho, em Brusque. Serão investidos cerca de R$ 23 mil.

A assinatura da OS foi realizada no gabinete do secretário executivo da ADR Brusque, Ewaldo Ristow Filho, com a presença de Jair Ângelo Dartora, proprietário da empresa Dartora Empreiteira de Mão de Obra LTDA, vencedora da licitação. O prazo de execução da obra é de 30 dias. Também participou da entrega o gerente de Administração da ADR, Paulo Roberto Mellão Filho.

Preventivo de Incêndio na EEB Padre João Stolte

Iniciam na próxima semana as obras para instalações preventivas de incêndio na Escola de Educação Básica Padre João Stolte, de Botuverá. Serão investidos R$ 145.765,13 pela ADR de Brusque na adequação.

O prazo de execução é de 60 dias e a empresa vencedora da licitação é a WDF Serviços LTDA. “São pequenas melhorias, mas que significam muito para a segurança dos nossos alunos”, disse o secretário Ewaldo Ristow Filho.