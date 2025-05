Adversário do Brusque na Copa do Brasil, Athletico demite treinador

Maurício Barbieri não é mais técnico do Athletico, com a demissão anunciada pelo clube na noite deste domingo, 4, logo após a derrota por 4 a 1 para o Botafogo-SP na Ligga Arena. Adversário do Brusque na Copa do Brasil, o time paranaense recebe o quadricolor para o jogo de volta da terceira fase em 20 de maio, terça-feira, com apito inicial às 19h30.

Barbieri foi demitido com 12 vitórias, sete empates e cinco derrotas. A goleada sofrida, com duas expulsões, diante do Botafogo-SP, então 18º colocado da Série B, foi a gota d’água para a diretoria. O Athletico não vence há três partidas, somando a derrota por 2 a 1 fora de casa para o Novorizontino; e o empate sem gols com o Brusque pela Série B.

No estadual, o Athletico foi vice-líder da primeira fase, atrás do Operário-PR, e foi eliminado nas semifinais com derrota por 3 a 0 para o Maringá em casa, na Ligga Arena. Na Copa do Brasil, eliminou Pouso Alegre-MG e Guarany de Bagé (RS).

Até a publicação desta nota, o clube não anunciou novo treinador. O português João Correia, técnico da categoria Sub-20, assume o time profissional interinamente.

O Athletico é o atual nono colocado da Série B, com três vitórias, três derrotas, nove gols marcados e 10 sofridos, a segunda defesa mais vazada da competição.

Antes de enfrentar o Brusque na decisão por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Athletico terá dois jogos. Recebe a Chapecoense nesta quinta-feira, 8, na Ligga Arena; e visita o Vila Nova em 17 de maio, domingo.

