Adversários históricos em Botuverá, ex-prefeitos Nene Colombi e Zenor se reúnem em encontro amigável

O ex-prefeito José Luiz Colombi, o Nene (MDB), visitou o ex-prefeito Zenor Sgrott (PP) na manhã desta quarta-feira, 7. Os dois são adversários políticos históricos em Botuverá e disputaram duas eleições: Zenor venceu em 2008, e Nene, em 2016. Nene e a esposa foram até a casa de Zenor para saber como ele estava, em razão da idade avançada do ex-prefeito progressista. Eles conversaram durante a visita e Nene publicou uma foto no Instagram.

Procurado por O Município para falar sobre o encontro, Nene disse que é necessário deixar a política de lado e garantir um bom convívio com as pessoas. “Somos adversários, mas não podemos misturar as coisas. Independente de sigla partidária, somos seres humanos. Sempre tivemos uma visão de igualdade. Zenor é ex-prefeito e eu sou ex-prefeito. Se eu estivesse doente, ele iria retribuir [a visita]”, afirma.

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: