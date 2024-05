Advogado de Blumenau fará apelo ao rei da Tailândia em seu aniversário; saiba o motivo

No mês de julho, quando é celebrado o aniversário de Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, rei da Tailândia, o advogado Telêmaco Marrace, de Blumenau, buscará a liberdade de Mary Hellen Coelho Silva. A brasileira, de Pouso Alegre (MG), foi presa acusada pelo crime de tráfico em 2022 no aeroporto de Bangkok, com cerca de 9 quilos de cocaína.

Em maio de 2022 ela foi condenada a 9 anos de prisão, escapando da sentença máxima. Mary Hellen assumiu a culpa perante à justiça da Tailândia. Um primeiro perdão real isentou também a brasileira da pesada multa de cerca de R$ 100 mil.

Apelo ao rei da Tailândia

Mas um dispositivo legal diferente que existe na Tailândia pode colocá-la em liberdade bem antes do fim de sua sentença. De acordo com Telêmaco, o Perdão Real pode ser concedido no aniversário do monarca Rama X, como é conhecido o rei da Tailândia.

É como se fosse o indulto de Natal no Brasil, mas, em um país não cristão, é o aniversário do rei que é levado em consideração. Apesar da palavra final ser de Rama X, ele conta com uma equipe jurídica que o auxilia na decisão. “Toda a documentação do bom comportamento é encaminhada”, frisa Telêmaco.

