Advogado de Brusque assumirá como chefe de gabinete no Porto de Itajaí após federalização

O advogado Artur Antunes Pereira assumirá o cargo de chefe de gabinete no Porto de Itajaí. Recentemente, a administração portuária deixou de ser de competência do município e passou a ficar sob domínio do governo federal. João Paulo Tavares foi nomeado superintendente.

Artur esteve no porto nesta quarta-feira, 19, e se reuniu com João Paulo para alinhar o início dos trabalhos. A nomeação do advogado está sendo encaminhada.

O último cargo público exercido por Artur foi o de chefe de gabinete do governo Pedroca (MDB) em São João Batista. No passado, ele foi diretor do antigo Departamento Geral de Infraestrutura (DGI) no governo Paulo Eccel (PT).

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: