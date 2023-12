Advogado de defesa afirma que Jocimar dos Santos foi vítima de uma armação

O advogado de defesa do vereador Jocimar dos Santos (DC), Richard Olivette, afirma que o vereador foi vítima de uma armação. O advogado falou com a imprensa após a coletiva na Câmara de Brusque, na manhã desta segunda-feira, 4.

Jocimar foi preso em flagrante no fim da última semana após ser denunciado pelo seu suplente, Eder Leite (DC), por possível esquema de rachadinha. O advogado detalha que o vereador, ao falar com a defesa, se demostrou indignado com a situação.

“Todos na cidade conhecem a reputação dele. Ele jamais seria capaz de cometer esse ato. Isso foi um golpe, foi premeditado, foi armado em flagrante, preparado para acabar com a carreira política dele e tirar ele do cenário político da cidade de Brusque”, afirma.

Conforme o advogado, a defesa aguarda mais informações das investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e Ministério Público.

Ele explica que Jocimar só vai se pronunciar após ter detalhes do inquérito da polícia, que ainda não foi concluído. “Enquanto todas as provas ainda não estiverem esclarecidas, a defesa não vai se pronunciar. O que vamos buscar é a verdade e a justiça”, comenta.

Ao ser questionado sobre as intenções de Eder Leite, o suplente que denunciou Jocimar, Richard reforça que a defesa só vai se pronunciar após a finalização do inquérito.

“O que se pode dizer é que esse dinheiro que estava ali não é referente a crime de rachadinha, ou qualquer tipo de crime”, diz. “Aparentemente, a polícia agiu conforme ela foi motivada, quem procurou a polícia foi o suplente Eder. Meia palavra para bom entendedor basta”, comenta.

Sobre o conluio, o advogado aponta a possibilidade de ter mais de cinco pessoas envolvidas. Ele ainda detalha que elas ocupam cargos públicos. Contudo, não citou nomes e outros detalhes.

“O vereador ocupa um cargo, o qual eles têm interesse de ocupar. No ano que vem tem uma eleição direta, no qual o vereador é um dos mais bem votados dentro do partido e isso tiraria ele do cenário”, completa.

Tornozeleira eletrônica

Segundo o advogado, Jocimar está em casa com a família “orando e aguardando o momento certo para se pronunciar”. O vereador usa uma tornozeleira eletrônica, não pode se aproximar da Câmara e nem ter contato com agentes públicos.

Em relação ao processo de cassação que deve ser pautado no Legislativo, Richard aponta que o vereador já está pronto para se defender, mas é orientado pelos advogados a aguardar.

“Ele já gostaria de estar aqui, conversando com a imprensa. Mas a gente orienta ele a não se pronunciar até ter as provas robustas e necessárias para provar a verdade. A Câmara vai seguir o rito, conforme o devido processo legal, do princípio da ampla defesa e do contraditório, para que ele possa apresentar sua defesa”, continua.

Além disso, Richard detalha que o pagamento da fiança é uma questão particular, mas aponta que a família precisou levantar as economias.

Por fim, ao ser questionado sobre a investigação em Jaraguá do Sul, onde Jocimar foi acusado de cobrar 10% do salário de assessores, o advogado ressalta a defesa do vereador. Neste caso, o inquérito foi arquivado pelo MP-SC.

“Jamais ele pensou em rachar salário, a história dele mostra isso. Ele tem 20 anos como vereador. Outros tiveram na cadeira, e ele jamais falou a qualquer momento sobre rachar salário”, finaliza.

Prisão

A prisão do vereador Jocimar dos Santos, realizada na noite desta quinta-feira, 30, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), está relacionada a uma investigação de esquema de rachadinha, do qual ele é suspeito de integrar.

Conforme fontes com conhecimento do caso ouvidas por O Município, o vereador marcou um encontro nesta quinta à noite, nas proximidades do Banco do Brasil, no Centro de Brusque.

Esse encontro foi com seu suplente, Eder Leite, que assumiu o cargo recentemente, quando Jocimar se licenciou do mandato. Eles foram fotografados no momento em que Eder entregava a Jocimar dinheiro, que, segundo as investigações, é parte do seu salário como vereador.

Eles não sabiam, mas estavam sendo previamente monitorados pelo Gaeco, que efetuou a prisão de Jocimar em flagrante.

