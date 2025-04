O advogado de Rodolfo Potiguar, Filipe Rino, respondeu ao comunicado emitido pelo Brusque na noite desta sexta-feira, 11, sobre a rescisão de contrato do jogador. Nos stories de seu Instagram, o representante do atleta publicou, na manhã deste sábado, 12, um posicionamento expondo como foi a tentativa da transição do contrato do clube associativo para o novo CNPJ do clube sob a gestão que assumiu em fevereiro.

Rino explica que Rodolfo Potiguar estava disposto a permanecer no clube, que exigia a assinatura de um termo de quitação de todos os valores devidos ao jogador. São direitos e compromissos que não foram pagos pelo Brusque associativo desde 2019, e que continuariam sem ser quitados.

Conforme o advogado, para que Rodolfo Potiguar assinasse a transição de contrato para o novo CNPJ, Rodolfo Potiguar teria que assinar o termo de quitação para renunciar aos seguintes atrasos:

– 13º salário de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024;

– Férias de 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24;

– 50 meses (quatro anos e dois meses) sem depósitos do FGTS;

– Seis meses de auxílio-moradia (desde setembro);

– Quatro meses de salário (desde novembro);

– Premiação pelo acesso à Série B em 2023.

Filipe Rino relata ainda que, por mais de 30 dias, tentou negociar com a nova diretoria, que classificou como “intransigente”.

Outros ex-jogadores e ex-funcionários do clube são representados pelo advogado em ações trabalhistas recentes contra o Brusque, em cobrança de valores devidos pelo clube. Entre os clientes, estão o lateral-direito Toty; os meias Jhemerson e Thiago Moraes; os atacantes Everton Bala, Pedro Henrique e Guilherme Queiróz; o gerente de futebol Viton; e o fisioterapeuta William Kvieskas.

Confira abaixo o posicionamento do advogado Filipe Rino:

