Advogado deve ser eleito presidente do PT de Brusque em julho

O diretório municipal do PT de Brusque vai eleger o novo presidente no dia 6 de julho. A tendência é que o advogado Rodolfo Beuting seja eleito para a função, já que é candidato único ao comando do partido no município.

O atual presidente do PT local é Paulo Eccel, superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina e ex-prefeito de Brusque.

Nas eleições de 2024, Rodolfo foi candidato a vice-prefeito na chapa de Cedenir Simon (PT). Anos antes, em 2016, ele concorreu a vereador. O advogado é filiado ao PT desde 2013.

