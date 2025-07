Advogado é eleito novo presidente do PT de Brusque

O PT de Brusque elegeu o advogado Rodolfo Beuting para presidir o partido na cidade. Ele exercerá o mandato durante o biênio 2025-27. Os membros do partido foram às urnas para votar na disputa interna neste domingo, 6.

A vitória de Rodolfo na eleição foi divulgada pelo PT local no Instagram, ainda neste domingo. O novo presidente do partido concorreu ao cargo de vice-prefeito de Brusque nas eleições de 2024, ao lado de Cedenir Simon (PT).

Anos antes, em 2016, Rodolfo concorreu a vereador. O advogado é filiado ao PT desde 2013. “Estaremos juntos para enfrentar os desafios”, escreveu a sigla nas redes sociais.

Rodolfo assume o cargo de presidente no lugar de Paulo Eccel, superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina e ex-prefeito de Brusque.

Disputa estadual e federal

O comando do PT em Santa Catarina será disputado em segundo turno. Concorrem agora Fabiano da Luz e Luciane Carminatti, ambos deputados estaduais, de acordo com o portal Upiara. O segundo turno está previsto para 27 de julho.

Na eleição para presidência nacional do PT, houve um impasse. A disputa pelo comando do partido em Minas Gerais foi judicializada. Com isso, até o momento, o partido não divulgou o resultado da eleição nacional. Uma reunião está prevista para discutir o assunto nesta terça-feira, 8.

Há quatro candidatos que disputam o comando do PT. São eles: Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, apoiado pelo presidente Lula; Romenio Pereira, secretário de Relações Internacionais do partido; Rui Falcão, deputado federal por São Paulo; e Valter Pomar, dirigente nacional do PT.

Lula votou no Rio de Janeiro, já que estava na capital fluminense para participar da cúpula do Brics, com líderes mundiais. O presidente foi à urna acompanhado da primeira-dama Janja da Silva. Após depositar o voto, seguiu para compromissos oficiais da presidência.

