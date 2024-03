O Brusque está incluído na proposta feita pelo Vasco e pela empresa WTorre para a licitação da concessão do Maracanã. A informação foi revelada nesta terça-feira, 5, na cerimônia de abertura dos envelopes de propostas técnicas, no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro (RJ).

Advogado do Brusque, Luis Fernando Pamplona Novaes afirma que não há qualquer obrigatoriedade do clube em ser mandante no Maracanã. “O Brusque foi procurado pelo Vasco, perguntando se haveria interesse eventual em mandar jogos no Maracanã. Porque, para o Vasco, quanto maior o uso do Maracanã, melhor. E interesse eventual, há. Mas não há qualquer compromisso, nada que obrigue o Brusque a jogar lá.”

A documentação da proposta do Vasco inclui a possibilidade de cinco jogos do Brusque a serem realizados no Maracanã. Apenas se o Cruzmaltino vencer a licitação, num segundo momento, poderá ser desenvolvida uma negociação sobre os detalhes para o quadricolor jogar no estádio.

Há três grupos concorrentes na licitação. Um é a dupla formada por Flamengo e Fluminense; outro é o consórcio Maracanã para todos, entre Vasco e a empresa de engenharia WTorre. E também há o Consórcio RNGD, da Arena 360, administradora do Mané Garrincha, em Brasília.

As propostas que garantem 70 jogos por ano em Campeonato Brasileiro (Séries A e B), Copa do Brasil e competições continentais recebem a maior pontuação. Neste ponto, a dupla Fla-Flu sai na frente. O Vasco consegue garantir mais que o mínimo exigido, de 25 partidas, mas buscou ampliar a quantidade.

Por incluir jogos de clubes de fora do estado, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, afirmou ao GE que seu clube vai preparar um pedido de impugnação da proposta do Vasco caso ela não seja reprovada.

Não há data prevista para a finalização da licitação.

