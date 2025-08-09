Aeronave histórica é restaurada e entregue à comunidade no Parque Leopoldo Moritz, em Brusque

O avião North American T6-D, da Força Aérea Brasileira (FAB), conhecido como “Texan”, foi restaurado e apresentado oficialmente à comunidade na manhã deste sábado, 9, no Parque Leopoldo Moritz, em Brusque.

A iniciativa surgiu por meio do Programa de Adoção de Espaço Público, previsto na Lei Municipal nº 3.353/2010, e foi viabilizada por meio de recursos da iniciativa privada, coordenada por Sandro Rocha e Gerson Klaina, organizadores do Anjo da Guarda Fest.

Fabricado em 1935, o T6-D teve papel fundamental no treinamento de pilotos brasileiros, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. O exemplar instalado em Brusque chegou à cidade em 15 de abril de 1969, integrando a história local e nacional.

Para a empresa responsável pela restauração, o projeto vai além do trabalho técnico. Segundo o representante da equipe que executou o serviço, o objetivo foi valorizar o patrimônio histórico e proporcionar à comunidade um monumento digno da sua importância. “É um trabalho que une memória, educação e desenvolvimento local”, afirmou.

O prefeito de Brusque, André Vechi, falou sobre a importância cultural e histórica da revitalização para a cidade. Ele destacou que o projeto é um presente para Brusque e explicou como a iniciativa privada foi fundamental para viabilizar o trabalho.

“Esse é um grande presente que a cidade ganha hoje, a revitalização desse avião histórico, que foi utilizado no treinamento dos combatentes brasileiros na Segunda Guerra Mundial”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que a proposta foi apresentada por Sandro Rocha, que buscou os recursos necessários e firmou uma parceria entre setor público e privado.

“Foram captados cerca de R$ 25 mil para a reestruturação, um trabalho minucioso que preserva os detalhes originais da década de 50. Quem visitar o Parque Leopoldo Moritz vai poder ver a aeronave como ela foi fabricada”, completou.

André também comentou sobre o impacto turístico e a representatividade do projeto para Brusque. “É emocionante ver a demonstração aérea que tivemos hoje, com manobras e fumaça, e poder contemplar essa história tão importante para a cidade. É motivo de orgulho contar com pessoas dedicadas como Sandro e Gerson, que colocaram muito amor e empenho neste projeto, presenteando Brusque em sua semana de comemoração dos 165 anos”.

Sandro Rocha, idealizador do projeto e membro da Anjo da Guarda Fest, explicou a motivação que o levou a buscar a restauração da aeronave. Ele disse que, como entusiasta da aviação, percebeu a urgência em preservar esse patrimônio que atrai turistas e valoriza a história local.

“Foram 52 dias de trabalho intenso para uma restauração completa e cuidadosa”, contou.

Sandro enfatizou que o projeto foi custeado exclusivamente pela iniciativa privada, sem custo para a prefeitura, que deu todo o suporte documental.

“Hoje, Brusque só tem a ganhar com essa aeronave linda, que representa uma parte importante da nossa história”.

Sobre o evento de apresentação, Sandro destacou um momento especial com um show aéreo. “Tivemos a participação de uma aeronave semelhante, com as cores das antigas esquadrilhas da fumaça, que veio de Blumenau para brindar a cidade com um show aéreo. Foi emocionante ver as manobras e a fumaça no céu, valorizando ainda mais a revitalização do nosso patrimônio”.