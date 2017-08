As agências de emprego de Brusque estão com cerca de 100 vagas abertas para áreas administrativas, operacionais, comerciais, estratégicas e técnicas no município. As empresas observam que o cenário vem melhorando, em ritmo lento, principalmente neste segundo semestre.

O diretor da Céu RH, Graziano Andrade, afirma que houve uma retomada do mercado com abertura de novos postos de trabalho e que a tendência é que fique mais aquecida ainda mais até o fim do ano. “Em julho começou a ter uma melhora e sentimos mais forte agora, em agosto”.

Por outro lado, o diretor da Tempo e Trabalho, Édio Bertoldi, diz que a melhora é tímida e que o cenário deve se firmar apenas no próximo ano. Ele analisa, que historicamente, o segundo semestre é sempre mais favorável do que o primeiro.

“O mercado está acanhado. Nos deparamos com vagas disponíveis e não conseguimos fechá-las por falta de qualificação dos profissionais”, diz.

Bertoldi também afirma, que de maneira geral, os salários diminuíram, exatamente pela falta de qualificação dos candidatos. “Estamos caminhando para um cenário positivo, mas ainda não é consolidado, precisamos ver os próximos acontecimentos”.

No Sine, da Prefeitura de Brusque, são poucas as vagas disponíveis, cerca de dez, conforme o coordenador Diego Roberto Portalete. Há empregos para produção e serviços, no entanto, sem comparação com anos anteriores, em que havia mais de 100 vagas.

“Deve manter-se estável até o fim do ano. Acredito que a retomada será lenta e deve acontecer só no próximo ano”, diz.

Números positivos

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) aponta que em julho foram gerados 1.778 empregos, sendo que no ano passado, no mesmo período, foram 1.569 empregos. Já de janeiro a julho deste ano, foram criados 13.534 novos postos de trabalho, gerando um saldo positivo de 1.749. Em 2016, neste período, foram apenas 12.646, gerando 632 novas vagas.

Serviço

Céu RH: atendimento na rua Germano Schaeffer, 10 – Sala 02 – Centro (Edifício Portinari) nas segundas e terças-feiras, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h. Informações no telefone 3351-9756 e no site www.ceurh.com.br.

Tempo e Trabalho: atendimento no Edificio Duo Office – rua Henrich Richard Bruno Erbe, nº 25, sala 304, mediante agendamento. Informações nos telefones 3355-3880 e 3355-7900 e no site www.tempoetrabalho.com.br.

Sine: Informações no 3350-1145 e 3350-8831.

Confira algumas vagas disponíveis:

