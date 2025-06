Agências dos Correios de Brusque e região disponibilizam resposta sobre descontos no INSS a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira, 16, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão consultar, nas agências dos Correios de Brusque, Guabiruba e Botuverá, as respostas das entidades sobre os descontos realizados nos benefícios. As justificativas estão sendo liberadas gradualmente. Por isso, quem já contestou algum desconto pode começar a receber o retorno da entidade e entender os próximos passos.

Mais de 900 mil atendimentos já foram realizados nas agências dos Correios em todo o Brasil. A lista de unidades habilitadas está disponível nos sites dos Correios e do INSS. Também é possível obter informações pelo número 135.

O que os beneficiários poderão fazer nas agências dos Correios

Consultar se houve algum desconto no benefício;

Contestar descontos não autorizados;

Confirmar se algum desconto foi autorizado;

Acompanhar o resultado da contestação (após 15 dias úteis);

Analisar documentos enviados por associações;

Receber protocolo de atendimento com orientações para continuar o acompanhamento pelo 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.

Se a entidade não respondeu ou não comprovou o desconto

Caso a entidade não envie resposta ou informe que não possui documentos, o INSS iniciará um processo de cobrança para que os valores descontados sejam devolvidos.

Neste caso, o beneficiário não precisa tomar nenhuma ação imediata, mas deve continuar acompanhando o andamento pelo aplicativo Meu INSS ou pela central 135.

O INSS já começou a enviar Guias de Recolhimento da União (GRUs) para que as entidades façam a devolução. Se não houver pagamento em até cinco dias úteis, a Advocacia-Geral da União poderá ser acionada para adotar medidas judiciais contra as entidades ou seus sócios.

Se a entidade informou que tem documentos ou há processo na Justiça

O aposentado ou pensionista precisará se manifestar, ou seja, dizer se concorda ou não com a justificativa apresentada. O prazo para resposta é de 30 dias corridos a partir do recebimento da resposta da entidade.

A resposta pode ser enviada de duas formas

Pelo aplicativo Meu INSS (função disponível desde 9 de junho) ou presencialmente, nas agências dos Correios, a partir de 16 de junho, mesmo que a contestação tenha sido iniciada por outro meio.

A orientação é de ir uma agência após o prazo de 15 dias úteis desde a contestação, que é o período que a entidade tem para responder. Antes disso, as informações ainda não estarão disponíveis no sistema.

Mesmo após o fim do prazo, os dados podem demorar um pouco para aparecer no sistema, devido ao grande volume de solicitações.

Atenção aos golpes

O INSS não envia mensagens por WhatsApp, não liga nem envia e-mails ou SMS com links para consulta ou confirmação de dados.

As informações oficiais estarão disponíveis somente nos canais oficiais. Na dúvida, não compartilhe seus dados pessoais com desconhecidos.

Leia também:

1. Motociclista embriagado é preso após perseguição em Brusque

2. Flamenguista brusquense acompanha o time do coração no Mundial de Clubes

3. ParCão: após licitação deserta e avaliação de uso de recursos próprios, Prefeitura de Brusque diz que obra não é prioridade

4. Brusquense torcedor do Palmeiras vai aos EUA para assistir a jogos do Mundial

5. “Trabalhamos muito e aparece uma pessoa para tirar nosso sustento”, diz moradora de Brusque vítima da fraude do INSS

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: