Agenda do Carlos Renaux na Copa SC é alterada após desistência do Juventus

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) publicou, nesta sexta-feira, 8, a nova tabela da Copa Santa Catarina, após o anúncio de desistência feito pelo Juventus na quarta-feira, 6. Sem a equipe de Jaraguá do Sul, a competição terá 16 equipes divididas em quatro grupos, e foi necessária a alteração da tabela do Grupo C, que possuía cinco clubes. Dentre eles, o Carlos Renaux.

O Carlos Renaux passa a estrear diante do Nação, fora de casa. Depois, enfrenta Blumenau (casa), Joinville (fora), Joinville (casa), Blumenau (fora) e Nação (casa).

Grupo A

Avaí

Barra

Figueirense

Marcílio Dias

Grupo B

Brusque

Chapecoense

Concórdia

Santa Catarina

Grupo C

Blumenau

Carlos Renaux

Joinville

Nação

Grupo D

Camboriú

Caravaggio

Criciúma

Tubarão

Desistência do Juventus

O Juventus publicou um anúncio oficial na quarta-feira, 6, comunicando o cancelamento de sua participação na Copa Santa Catarina. A razão da desistência é focar os esforços do clube na organização do pedido de recuperação judicial.

